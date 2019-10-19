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Demi Lovato’ya hacker şoku… Özel fotoğrafları sızdırıldı!

Ünlü isimlerin hesaplarını ele geçiren internet korsanlarının son kurbanı Demi Lovato oldu. ABD'li şarkıcının Snapchat hesabını hedef alan korsanlar, özel fotoğraflarını sızdırdı.

Sozcu.com.tr
11:31 -
Haberler Dünya
Demi Lovato’ya hacker şoku… Özel fotoğrafları sızdırıldı!

Geçen yıl Temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen ABD’li şarkıcı Demi Lovato’nun başı internet korsanlarıyla dertte.

27 yaşındaki Lovato’nun Snapchat hesabını ele geçiren siber saldırganlar, genç şarkıcının özel fotoğraflarını sızdırdı.

Olay kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Lovato’nun ekibi fotoğrafların kaldırılması için çalışma başlattı. Genç şarkıcıya hayranlarından da destek mesajları geldi.

Lovato’nun zor bir süreçten geçtiğini ve hala iyileşme aşamasında olduğunu belirten hayranları, “Bir insan bunu niye yapar? Demi bunların hiçbirini hak etmedi” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 11:38 19.10.2019
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