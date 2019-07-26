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Fas’ta sel ve toprak kayması: 15 ölü

Fas'ın Marakeş kentinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti.

21:52 -
Haberler Dünya

Fas resmi haber ajansı MAP’ın haberine göre, Marakeş’in El-Havz banliyösünde yaşanan sel ve toprak kaymasında, içinde 15 kişi bulunan bir minibüs toprak altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu minibüste bulunan 11’i kadın 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Yerel kaynaklar, El-Havz banliyösünde çarşamba günü başlayan ve iki gün süren şiddetli yağışların, bölgede sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu aktardı.

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Toprak kayması nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve can kaybının artmasından endişe edildiği kaydedildi.  AA

Son güncelleme: android-time 22:32 26.07.2019
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