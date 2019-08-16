Grönland’dan Trump’a tepki: Satılık değiliz

Reuters haber ajansına konuşan Grönland Dışişleri Bakanı Anne Lone Bagger “Yatırıma, iş yapılmasına hazırız ama satılık değiliz” dedi.

Atlas Okyanusu’nun kuzeyindeki Grönland, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge.

Trump’ın gelecek ay Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ı ziyaret etmesi ve Danimarka ile Grönland başbakanlarıyla yapacağı görüşmeler sırasında, Kuzey Kutup Bölgesi’nin statüsünü de gündeme getirmesi bekleniyor.

Reuters’a konuşan iki Beyaz Saray kaynağına göre, ilk olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan, Trump’ın Grönland’ı satın almaya niyetli olduğu haberi başta bazı danışmanlar tarafından kahkahalarla karşılandı ancak başkanın bazı danışmanları fikri ciddiye aldı.

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DANİMARKALI SİYASETÇİLER TEPKİLİ

BBC Türkçe’nin haberine göre; Danimarkalı politikacılar da Trump’ın Grönland’ı almak istediği haberlerine tepki gösterdi.

Eski Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen Twitter hebasında, “1 Nisan şakası olmalı ama mevsimi de değil” dedi.

Grönland’ın ikinci büyük partisi Inuit Ataqatigiit’ten milletvekili Aaja Chemnitz Larsen ise “Eminim Grönland’da çoğunluk, uzun vadede Danimarka’yla iyi ilişkilere sahip olmanın ABD’yle iyi ilişkilere sahip olmaktan daha iyi olduğuna inanıyor” diye konuştu.