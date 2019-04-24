Güney Afrika’da toprak kayması: 37 ölü

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre, 37 kişi hayatını kaybetti.

Afette 37 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Dube-Ncub, birçok kişiden de haber alınamadığını kaydetti. Dube-Ncu, “Durum çok ciddi. Yüzlerce kişi afetten etkilendi ama şimdi önceliğimiz hayat kurtarmak” dedi.

Öte yandan, Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.