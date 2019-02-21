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İngilizler ayağa kalktı: Düşes Meghan’ın ABD tatilinin faturası 500.000 dolarmış

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Prens Harry ile evlenerek herkesi şaşkına çeviren oyuncu Meghan Markle'ın New York'a gidip arkadaşlarıyla buluştuğu kaçamağın detaylarını paylaştı. 37 yaşındaki Meghan'ın Cuma günü başladığı New York tatili sona erdi. Markle, 125.000 dolarlık özel jetle İngiltere'ye dönerken tatilin faturasının 500.000 dolar olduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr
09:48 -
Haberler Dünya
İngilizler ayağa kalktı: Düşes Meghan’ın ABD tatilinin faturası 500.000 dolarmış

İngiltere, halkın vergileriyle yaşayan Kraliyet ailesinin yeni üyesi Meghan Markle’ı konuşuyor… 19 Mayıs’ta Prens Harry ile evlenen ve o zamana kadar genelde yan rollerde oynayarak kendine bir yer edinen 37 yaşındaki Meghan Markle geçen hafta Cuma günü New York’a giderek bebeği için bir “baby shower” yapmıştı. Yakın arkadaşlarının kendisi ve dünyaya gelecek bebeği için hediyeler getirdiği etkinlik bu gece sona erdi.

Meghan Markle’ın lüks jete binmesi tepki çekti.

Cuma günü New York’a giden ve aralarında George Clooney’nin eşi Amal Clooney ve tenisçi Serena Williams gibi arkadaşlarıyla bir araya gelen Meghan Markle’ın New York tatilinin faturası ortaya çıktı… Geceliği 75.000 dolarlık çatı katında kalan 7 aylık hamile olan Meghan’ın özel jet ile ulaşımını sağladığı açıklandı. Tek gidişin 125.000 dolardan başladığı Gulfstream G450 tipi jet ile yolculuk yapan Meghan hakkında Kensington Sarayı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Meghan’ın seyahati özel olarak karşılandı. Kraliyet ailesi bu harcamayı karşılamadı” dedi.

George Clooney’nin avukat eşi Amal Clooney de Markle’ın partisine katıldı.

Meghan’ın New York’taki The Mark’ta kaldığı açıklanırken, tenisçi Serena Williams da, “Mekanın parasını ben karşıladım” dedi. Düşesin daha sonra Ralph Lauren’in lüks lokantası The Polo Bar’da yemek yediği de açıklandı.

7 aylık hamile olan Markle’ın kameralar önünde karnını tutması, “Rol yapıyor. Sadece ilgi çekmek istiyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

5 gün New York’ta kalan Markle hakkında yapılan resmi açıklamada, Markle için gönderilen özel korumalar ve diğer ayarlamalar hakkında bir açıklama yapılmaması, İngiliz halkını kızdırdı. Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Bu kendisini kişisel bir seyahati olduğu için Saray bunu karşılamadı” ifadesi kullanılırken diğer harcamalar hakkında bir açıklama olmaması sosyal medyada halkı kızdırdı.

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Son güncelleme: android-time 10:42 21.02.2019
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