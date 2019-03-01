İngilizleri ayağa kaldıran fotoğraf! Sosyal medya o detayı konuşuyor

İngiltere’de rekor süreyle 67 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Elizabeth’in her adımı yakından takip ediliyor.

İngiliz basını ve sosyal medya, dün Ürdün Kralı II. Abdullah ve eşini ağırlayan Kraliçe’nin elindeki detaya dikkat çekti.

Fotoğraf çekiminin ardından Kraliçe Elizabeth’in elindeki morluk dikkat çekerken, sosyal medyada Kraliçe’nin sağlık durumuyla ilgili binlerce mesaj paylaşıldı.

Kraliçe’nin açıklanmayan bir hastalığı olduğuna varan yorumlar yapılırken, kimileri de sükunet çağrısı yaptı. Kraliçe’nin 92 yaşında olduğunu hatırlatan bir kullanıcı, “Millet, sakin olun. Kraliçe 92 yaşında ve o yaşta küçük darbeler bile böyle izlere sebep olabiliyor” dedi.

Buckingham Sarayı ise, Kraliçe’yle ilgili teorilere rağmen açıklama yapmaktan kaçındı.