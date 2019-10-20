İnsanın kanını donduran mülteci iddiası: Önce ateş açıldı sonra Türkiye’ye gönderildiler

Dün Türkiye-Yunanistan hattında kan donduran bir iddia ortaya atıldı… Anadolu Ajansı’nın haberinde Yunanistan’ın, kaçak yollarla girdikleri ülkede geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 kaçak göçmeni, yaralı halde Meriç Nehri üzerinden ‘geri itme’ yöntemiyle Türkiye´ye gönderdiği iddia edildi. Yaralı halde jandarma ekipleri tarafından bulunan kaçakların hikayesi ise adeta yürekleri dağladı.

Türkiye’de bulunan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 44 kaçak göçmen göçmen, Sırbistan’a gitmek için kişi başı 3 bin Euro karşılığında insan tacirleri ile anlaşıp yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçti. Yunanistan’da kendileri için tutulan otobüse binen kaçaklar, yaklaşık 1 saat ilerledikten sonra polis tarafından durdurulmak istendi. Otobüs sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymayıp yola devam etmesi üzerine Yunan polisi otobüse ateş açtı. Açılan ateş üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulanlar ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, iddiaya göre Yunan polisi tarafından Türkiye sınırına getirilerek Meriç Nehri üzerinden zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye gönderildi. Türkiye’ye gönderilen 22 kaçak göçmen, jandarma ekipleri, Edirne´nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde yaralı halde buldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastanelerinde tedaviye alındı.

‘2 KİŞİ ÖLDÜ, BİZİ YARALI HALDE TÜRKİYE’YE GÖNDERDİLER’

Yaralılardan Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Afgan Abdülvahap Nasari (17), Yunan polisinin kendilerini yaralı halde botla Türkiye’ye gönderdiğini belirterek, “Yunan polisi otobüse ateş etti ve araç devrilerek kaza yaptık. Olay yerinde 12 ve 63 yaşındaki Afgan öldü. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Bizi aç susuz saatlerce beklettiler. Daha sonra Yunan polisi bizi yaralı halde bota bindirip Türkiye’ye zorla gönderdi. Türkiye’de bize iyi davrandılar” dedi. Durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavisi sürüyor.