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Irak’ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin konuşlandığı Musul'daki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne 17 füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

22:25 -
Haberler Dünya
Irak’ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Bakanlığa bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan yazılı açıklama, Musul’un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü’ne 17 adet katyuşa füzesi atıldığı, saldırının can kaybına yol açmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı kaydedildi.

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ABD 2016’DAN BERİ KULLANIYOR

Musul’un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü IŞİD’ten alındığı 2016’dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor. Amerikan askerleri, Musul’u IŞİD’ten kurtarma operasyonu kapsamında, söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyordu.

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Terör örgütü IŞİD’in Temmuz 2017’de Musul’dan büyük oranda temizlenmesine rağmen, örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde konuşlanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.  AA

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Son güncelleme: 22:37 08.11.2019
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