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İsveç’ten Netanyahu’nun seçim vaadine tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyinin ilhak edileceği" yönündeki seçim vaadini kınadı.

09:22 -
Haberler Dünya
İsveç’ten Netanyahu’nun seçim vaadine tepki

İsveç Dışişleri Bakanlığı görevine bugün başlayan Ann Linde ayağının tozuyla devlet televizyonu SVT’ye açıklamalarda bulundu. Linde, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun seçim vaadini kınadıklarını belirterek, ”Bence talihsiz bir açıklama. Hem Avrupa Birliği (AB) hem de uluslararası topluluk, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Ön şartın iki devletli çözüm olması gerekir”‘ ifadelerini kullandı.

İsveç’te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström’ün yerine Ticaret Bakanı Ann Linde (57) bu göreve getirilmişti.

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