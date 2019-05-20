Komşu F-16’lar için verilen fiyatı yüksek buldu!

Karakaçanov, düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan ile ABD arasında 16 adet F–16 savaş uçağı alımı amacıyla yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunun uçakların alımı için 900 milyon avro bütçe ayırdığını kaydeden Karakaçanov, “ABD'nin F–16 savaş uçakları için bizden talep ettiği fiyat abartılı ve mantıksız” dedi.

Karakaçanov, ABD ile yapılan görüşmelerin umut verici olmadığını belirterek, “Gerçek fiyatı 3 Bulgar levasını geçmeyen bir şeyin fiyatının tam 5 leva olduğunu söylediklerinde nasıl bir yanıt verirsiniz? Bakın, çocuklar, ‘Bu fiyat neden bu kadar kabarık?’ dersiniz” şeklinde konuştu.

ABD ile görüşmelerin süreceğini dile getiren Karakaçanov, fiyatın makul seviyeye çekilmesi, ödemelerin vadeye bağlanması ve ilk uçakların en geç iki yıla kadar teslimi konusunda ısrarlı olduklarını kaydetti.

ABD OLMAZSA İSVEÇ SIRADA

Karakaçanov, ABD hükümeti ile görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda söz konusu uçakları İsveç’ten alabileceklerini söyledi.

İsveç uçak şirketi Svenska Aeroplan Aktie Bolaget (SAAB) ile temasa geçileceğini söyleyen Karakaçanov, “Biz şimdilik gerekli çabaları gösterip görüşmeleri sürdürüyoruz ancak ABD hükümeti ile temaslarımızdan sonuç alamazsak İsveç’in SAAB şirketi ile görüşmelere gidebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin eski Rus yapımı MiG tipi 16 savaş uçağına sahip olduğu ve bunlardan sadece 4'ünün görev yapabilecek durumda bulunduğu belirtiliyor.

Bulgaristan Parlamentosu, 16 Ocak’ta ülkenin yeni savaş uçağı filosu alması yönündeki kararı kabul etmiş ve hükümet, ABD ile 16 adet F–16 tipi savaş uçağı alımı amacıyla görüşmelere başlamıştı. AA