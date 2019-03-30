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Papa’nın konvoyunda canlı bomba paniği!

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis Müslüman ülke Fas'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fas Kralı VI Muhammed karşılama töreninde Katolik lidere büyük ilgi gösterdi. Ancak Papa'nın konvoyunun geçişi sırasında yaşanan bir olay paniğe neden oldu.

18:51 -
Haberler Dünya

Papa Francis’i karşılayan Kral Muhammed üstü açık aracında konvoy ile ilerlerken bir kişi araca doğru koştu. Kralın aracı hafifçe yavaşlarken araca koşan kişi güvenlik güçlerince hemen etkisiz hale getirildi. Araca koşan kişinin ne yapmaya çalıştığı henüz anlaşılamadı.

Euronews’teki habere göre olay, karşılama töreni devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanırken gerçekleşti. Rabat'taki tören esnasında Kral Muhammed üstü açık aracında ayakta duruyordu.

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Papa Francis seyahat başlamadan önce Twitter hesabında bir açıklama yaparak dinler arası diyalog mesajı verdi. Papa Müslüman ve Hristiyanların insanları kardeş olarak yaratan Tanrı’ya inandığını belirtirken iki din mensuplarının birbirlerinin farklılığına saygı duyduğunu kaydetti.

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Son güncelleme: android-time 19:01 30.03.2019
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