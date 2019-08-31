Penis boyuyla savunma yapan eski milli futbolcu tecavüzden hüküm giydi

37 yaşındaki eski futbolcu, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yargılandı. Suçun işlendiği dönemde 6 yaşında olan mağdur kızın annesi, hükmün açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Adalet yerini buldu. Mutlu değilim, sadece huzurlu ve kederliyim” dedi.

Boca Juniors ve River Plate takımlarında orta saha mevkiinde top koşturan Jonathan Fabbro, mayıs ayında tutuklanmıştı.

Fabbro, mahkemede masum olduğunu savunurken “penis boyunun iddiaların gerçek olmadığını ispat ettiğini” söylemiş ve ciddi tepki çekmişti.

Arjantin doğumlu olan fakat Paraguay Milli Takımı’nda oynayan Fabbro, “Küstah gibi algılanmak istemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü üzerimde test yapabilirler. Şu anda mahkemede bulunan kadınlardan utanıyorum fakat cinsel organım normal değil, normalden biraz daha büyük” dedi.

Savunması sırasında manken kız arkadaşı Lariss Riquelme’nin de cinsel ilişkiye girdikleri sırada acı çektiğini belirtmişti.

Dünya medyasının yakından izlediği davanın ardından eski futbolcunun avukatı, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.