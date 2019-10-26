Şili tarihinin en büyük gösterileri… 1 milyonu aşkın kişi yürüdü!

Şili’nin tarihindeki en büyük gösteriler olarak adlandırılan protestolarda başkent Santiago’da İtalya Meydanı’nı dolduran bir milyonu aşkın kişi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve hükümetini istifaya çağırdı.

Ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto eden göstericiler, ellerindeki pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Kalabalık karşısında zor anlar yaşayan güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Şili’de başkent Santiago’nun en önemli ulaşım aracı metroya, geçen hafta, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Ülkeye yayılan gösteriler nedeniyle ‘acil durum’ ve ‘sokağa çıkma yasağı’ ilan edilmişti.

Gösterilerde şimdiye dek 19 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi yaralandı, 2 bin 600’den fazla kişi ise gözaltına alındı.