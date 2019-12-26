Sınırda yakalandı! Akıllara durgunluk veren yöntem… Canlı ele geçirildi

Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet saka kuşu bulundu.. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/sinirda-yakalandi-akillara-durgunluk-veren-yontem-canli-ele-gecirildi-5531941","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/sinirda-yakalandi-akillara-durgunluk-veren-yontem-canli-ele-gecirildi-5531941","pageType":"yazi","pageIdentifier":5531941,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Su0131nu0131rda yakalandu0131! Aku0131llara durgunluk veren yu00f6ntem&#8230; Canlu0131 ele geu00e7irildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5531941,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/sinirda-yakalandi-akillara-durgunluk-veren-yontem-canli-ele-gecirildi-5531941/","headline":"Su0131nu0131rda yakalandu0131! Aku0131llara durgunluk veren yu00f6ntem&#8230; Canlu0131 ele geu00e7irildi","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/26/iecrop/kus-filistin-dha_16_9_1577349159-880x495.jpg","author":"myilmaz","dateCreated":1577349219,"datePublished":1577349219,"dateModified":1577349545,"info":"{"seo_news":"false"}"});