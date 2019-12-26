Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sınırda yakalandı! Akıllara durgunluk veren yöntem… Canlı ele geçirildi

Ürdün’den Batı Şeriya’ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.

11:33 -
Haberler Dünya

Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet saka kuşu bulundu.

Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi. (DHA)

Son güncelleme: 11:39 26.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more