Son dakika… Almanya’dan NATO’ya güvenli bölge önerisi!

Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer iki gün önce yaptığı açıklamasında ABD’nin IŞİD’e karşı onlar için sahada savaşanlara sırtını döndüğünü söylemiş ve “Bu en güçlü müttefiğimizin dünya çapında güvenilirliğine dair soru işaretleri oluşturuyor” diye konuşmuştu.

Alman MDR Aktuell’de yer alan bilgilere göre, Kramp-Karrenbauer, yeni açıklamasında Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı için “Uluslararası Güvenli Bölge” planını önerdi. Alman bakan, konunun bu hafta yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısında da dile getirileceğini açıkladı.

Kramp-Karrenbauer ayrıca bu planın Başbakan Merkel tarafından da onaylandığını belirtti.