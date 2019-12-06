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Son dakika… Bağdat’ta göstericilere ateş açıldı: 7 ölü, onlarca yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

21:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bağdat’ta göstericilere ateş açıldı: 7 ölü, onlarca yaralı var

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Hükümet Irak son dakika
Son güncelleme: 21:42 06.12.2019
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