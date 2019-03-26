Son dakika: Cezayir’de ordu Buteflika’nın istifasını istedi

Cezayir’de haftalardır devam eden Abdülaziz Buteflika karşıtı gösteriler sonunda Genelkurmay Başkanı, Başkanlık koltuğunun artık boşaldığının duyurulmasını istedi.

Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah’ın 45 gün süreyle başkanlık görevini yürüteceği açıklandı.

Cezayir’de 1999’da yönetime gelen ve dört dönemdir yönetimde olan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığı için bir kez daha aday olması ülke genelinde protesto gösterilerine neden oldu.

Buteflika, 11 Mart’ta sürpriz bir kararla 18 Nisan’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini duyurmuştu.