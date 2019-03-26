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Son dakika: Cezayir’de ordu Buteflika’nın istifasını istedi

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaed Salah, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın istifasını istedi.

17:48 -
Haberler Dünya
Son dakika: Cezayir’de ordu Buteflika’nın istifasını istedi

Cezayir’de haftalardır devam eden Abdülaziz Buteflika karşıtı gösteriler sonunda Genelkurmay Başkanı, Başkanlık koltuğunun artık boşaldığının duyurulmasını istedi.

Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah’ın 45 gün süreyle başkanlık görevini yürüteceği açıklandı.

Genelkurmay Başkanı Salah ve Buteflika. Reuters

Cezayir’de 1999’da yönetime gelen ve dört dönemdir yönetimde olan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığı için bir kez daha aday olması ülke genelinde protesto gösterilerine neden oldu.

Buteflika, 11 Mart’ta sürpriz bir kararla 18 Nisan’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: android-time 18:46 26.03.2019
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