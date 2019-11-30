Cinsel ilişkiyi reddedince… Kendi külotlu çorabıyla boğdu

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; olay, 22 Kasım’da evden çıkan genç kızın bir daha dönmemesi üzerine ailesinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Darya Kolesnikova’nın cesedi, Lesozavodsk kentindeki Ussuri Nehri yakınlarında bir köprü altında bulundu.

Rus polisi, genç kızın telefon kayıtlarını inceledikten sonra Anton Meged’i gözaltına aldı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; Meged, cinsel ilişki teklifini geri çeviren Kolesnikova’yı önce dövdü, ardından genç kıza tecavüz etti.

Genç kızı kendi külotlu çorabıyla boğan cani, cesedini ise köprü altına bıraktı.

Tutuklanan Anton Meged’in genç kıza öldürdükten sonra da tecavüz ettiğinden şüpheleniliyor.