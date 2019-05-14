Son dakika haberi… Trump’tan 120 bin asker açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’ya 120 bin Amerikan askeri göndereceği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

Trump, “Bu yalan haber. Bunu yapar mıydım? Kesinlikle. Ancak bunun için yapılmış bir planımız yok. Neyse ki bunu planlamamıza, yapmamıza gerek yok. Ama yapsaydık oraya daha çok sayıda asker gönderirdik” dedi.

New York Times’da yer alan haberde, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın ulusal güvenlik toplantısında İran’a saldırmak için 120 bin askeri bölgeye göndermeyi planladığı iddia edilmişti.

Times daha sonra güncellediği haberinde ABD’nin İran’a kara istilası içeren bir planla saldırmayacağını belirtti.