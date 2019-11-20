Irak istihbaratı: Türkiye’ye kaçan IŞİD’liler saldırı hazırlığında

CNN’e konuşan el Ellak, ‘dokuz üst düzey IŞİD lideri hakkındaki dosyaları Türkiye’ye verdiklerini’ belirtti ve dosyalarda, tüm dünya genelinde saldırı düzenlemek için gerekli yüklü miktarda paraya erişimi olan IŞİD yöneticilerinin de bulunduğunu’ ifade etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre El Ellak, IŞİD üyeleri arasındaki konuşmalardan elde ettikleri bilgileri de yetkililer ile paylaştı. İstihbarat verilerine göre Suriye ve Irak’taki cezaevlerinde tutulan IŞİD’lilerin “kaçırılmaları ve hapishanelere baskın düzenlenmesi planları yapılıyor.”



“ULUSLARARASI ÇABA GÖSTERİLMELİ”

Irak askeri istihbarat şefi, “Bu sorunun çözümü için uluslararası çaba gösterilmesi gerekiyor. Çünkü bu suçlular bu kamplardan çıkıp kendi ülkelerine dönebilir. Dolayısıyla Avrupa, Asya ve Afrika’nın kuzeybatısındaki ülkeler için büyük tehlike oluşturuyorlar” uyarısında bulundu.

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Bazı üst düzey IŞİD yöneticilerinin ’emir’ olarak anıldığını belirten el Ellak, bu kişilerin çok büyük meblağlarda nakit paraya erişimleri olduğunu ve Türkiye’de ‘yeni hücreler oluşturduklarını’ anlattı. Iraklı yetkili, bu kişilerin IŞİD’in Suriye’nin doğusundaki kamptan bu yıl başında kaçtıklarını Gaziantep’e kaçtıklarını ifade etti.

El Ellak, IŞİD’li yöneticilerin Türkiye’ye geçişleriyle ilgili şunları söyledi: “Yönetimden bazı önemli isimler kuzeye kaçtı, yani komşu ülkelere doğru, Gaziantep gibi sınır bölgelerine. Paraya sahip üst düzey yetkililer Suriye-Türkiye sınırındaki bu bölgelere gizli geçtiler. Kaçakçılara yüklü miktarda paraya ödediler, onların yardımıyla sınırı geçip gizlice Türkiye topraklarına girdiler”

Iraklı istihbarat yetkililerinin Türkiye’ye gönderdikleri dosyaları gördüklerini belirten CNN muhabirleri, aralarında örgütün bugüne kadarki ‘en iyi bombacıları’ olarak bilinen Hayr Allah Abdullah Fethi ve Hüseyin Farhan Asslebi el Cumali’nin de bulunduğunu aktardı. Konuyla ilgili CNN’e konuşan Türk yetkililerinin ‘iddiaları inceledikleri’ açıklaması yaptıkları belirtildi.