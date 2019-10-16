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Son dakika… Lavrov’dan flaş Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili flaş bir son dakika açıklaması yaptı. Rus haber ajansı TASS'ın haberinde Lavrov'un, "Batılı koalisyonların Suriye'deki hamleleri Kürtleri ayrılıkçılığa sürüklüyor" dediği vurgulandı.

Sozcu.com.tr
11:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Lavrov’dan flaş Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

RIA haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un sözlerini aktardı. Lavrov, Suriye yönetimi ile bölgedeki terör örgütü uzantılarının masaya oturarak anlaşmasına destek olacaklarını duyurdu.

Soçi’de açıklamalarda bulunan Lavrov, “Moskova, Türk ve Suriyeli silahlı güçlerin güvenlik konusundaki ortaklığına destek verecektir. Suriye’nin kuzeyinde Suriye ve Türk orduları nasıl ortaklık yapacakları konusunda karar almalı. Rusya bu konuda desteğini sürdürecektir. Batılı koalisyonların Suriye’deki hamleleri Kürtleri ayrılıkçılığa sürüklüyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Haber Rusya son dakika Suriye
Son güncelleme: 11:26 16.10.2019
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