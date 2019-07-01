Son dakika… Libya’da Hafter güçleri ile savaşın eşiğindeyiz: Ankara’dan çok sert açıklama

Arap Baharı’nda dönemin lideri Muammer Kaddafi’nin devrilerek öldürülmesi sonrasında bir türlü belini doğrultamayan Libya’daki General Hafter ile Türkiye arasında çok ciddi bir kriz patlak verdi. Geçen Nisan ayında Libya merkezi hükümetini tanımadığını açıklayarak ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla silahlı mücadele başlatan General Hafter, yaşanan çatışmalarda Birleşmiş Milletler verilerine göre 650’den fazla kişinin ölümünden ve 3500 kişinin yaralanmasından sorumlu olarak büyük tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlayan Hafter, Türkiye’den Trablus’a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceğini söyleyerek Libya’daki Türk vatandaşlarının tutuklanacağını aktarmıştı. Libya’da Trablus hükümetine savaş açan Libya Milli Ordusu’nun başındaki General Hafter’in sözcüsü geçen hafta içinde canlı yayında bir Türk uçağını düşürdüklerini açıklamıştı. Sözcü Türkiye’ye ait hava ve deniz araçlarının artık hedef haline geldiğini belirtmişti.

“BİR TÜRK İHA’SI DAHA DÜŞÜRÜLDÜ” İDDİASI

Bu açıklamanın ardından dün Türkiye’ye ait bir İHA’nın vurulduğu öne sürüldü. İsyancı Libya Milli Ordusu, Maitika Havalimanı’nda bir Türk İHA'sını düşürdüğünü iddia etti. Hafter’in Libya Milli Ordusu'nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, Türkiye'ye ait tüm uçuşların ve gemilerin yasaklanarak vurulacağını duyurmuştu. Libya Milli Ordusu, Türiye'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu iddia etti. Yapılan açıklamada, “Libya Milli Ordusu güçleri, Trablus'taki havalimanında bir Türk İHA'sını hedef aldı. Türk İHA'sı bombalandı ve imha edildi” denildi.

Öte yandan Hafter güçleri ile Ankara arasında yaşanan gerilim dün 6 Türk vatandaşının Ecdebiye bölgesinde gözaltına alınmasıyla farklı bir boyuta evrildi. Hafta güçlerinin müttefiki olan Temsilciler Meclisi’nin başkanı Aguila Salih bir açıklama yaparak seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Seferberliğin neleri kapsadığına dair bir açıklama yapılmazken Ankara’dan yaşananlarla ilgili çok sert bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşı 6 kişinin alıkoyulmasına yönelik olarak Hafter güçlerine serbest bırakın çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, “Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir” ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı diplomatlara dayandırdığı haberde 2011’deki Arap Baharı sonrasında ülkeyi yönetemedikleri gerekçesiyle silaha sarılan Hafter ordusunun Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın desteğini aldığını öte yandan Türkiye’nin de meşru yönetimi desteklediğini ve İHA (insansız hava aracı) ile kamyonlar gönderdiğini yazdı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: TÜM KURUMLARLA KORUMAKTA KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Oktay, “Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır.” dedi.

Oktay, Libya’da Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Libya'da Hafter’e bağlı illegal milis güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Libya Büyükelçiliği ve ilgili tüm birimlerle gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.