Son dakika… New York’ta bir gökdelene helikopter çarptı

ABD’nin New York şehrinin merkezi kabul edilen Manhattan’da bir helikopter 54 katlı bir gökdelene çarparak düştü.



Çarpışma sonrası şehirde büyük panik yaşanırken olay 11 Eylül 2001’de El-Kaide terör örgütünün New York’taki Dünya Ticaret Kuleleri’ne çarpmasını hatırlattı.

New York Valisi Andrew Cuomo olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, “Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu rutin bir iniş değil” ifadesini kullandı.

ABD basınının iddiasına göre çarpışmada bir kişi hayatını kaybetti.

11 EYLÜL’DE NE OLMUŞTU?

11 Eylül saldırıları, El-Kaide terör örgütüne bağlı kişiler tarafından kaçırılan uçakların 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iki farklı hedefe intihar saldırısı düzenlemesiyle gerçekleşen koordineli dört saldırıdır. Saldırılar sonucunda 19 hava korsanı dahil 2.996 kişi hayatını kaybederken, 10 milyar doların üstünde maddi hasar meydana gelmişti.

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