Son dakika… Türkiye’yi tehdit eden generale sert tepki

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü General Ahmed al-Mesmari, Türkiye’nin ülkedeki çatışmalarda aktif rol aldığını iddia ederek, skandal bir açıklama yaptı.

Mesmari, “Hava Kuvvetleri’ne Libya sularındaki Türk gemi ve teknelerinin hedef alınması yönünde talimat verildi” dedi.

Türkiye’yi General Halife Hafter’e karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (Birlemiş Milletler’in tanıdığı) destek vermekle suçlayan Mesmari, “Libya topraklarında tüm Türk vatandaşlarının tutuklanacağını ve Türkiye’den Libya’ya yapılan tüm uçuşların yasaklanacağını” ifade etti.

Mesmari, “Türkiye’ye ait Libya’daki şirket ve projeler gibi stratejik alanların da silahlı kuvvetlerin meşru hedefi olarak görüldüğünü” ifade etti.

Arab News’ün haberine göre; Mesmari ayrıca hava savunma sistemlerinin Türkiye yapımı bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Japonya’daki G20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Konudan haberdar olmadığını belirten Erdoğan, “Böyle bir talimat varsa şu anda ilgili arkadaşım burada. İletiriz. Zaten bu konuyla ilgili tedbirlerimiz alınmıştır. Çok daha farklı şekilde bu tedbirleri alırız” dedi.