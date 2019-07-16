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Son dakika… Ülkeyi ayağa kaldıran sapık: Fantezi kostümüyle insanları taciz ediyor

İngiltere'nin güney batısında bulunan Somerset bölgesinde günlerdir korkunç bir olay yaşanıyor... Claverham kentinde son günlerde hava kararınca deri ve dar bir kostüm giyen maskeli bir sapık insanları rahatsız ediyor. Polis, insanların önünde cinsel organını elleyen sapık adamı arıyor.

Sozcu.com.tr
08:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ülkeyi ayağa kaldıran sapık: Fantezi kostümüyle insanları taciz ediyor

İngiliz polisi teyakkuzda, deri kostümlü ve maskeli bir saldırganı arıyor… Olay, İngiltere’nin güney batısındaki Somerset bölgesindeki Claverham kasabasında yaşanıyor…

Günlerdir bölgede yaşayanlar havaların kararmasının ardından lateks ve dar bir fantezi elbisesi giyen maskeli bir adamı polise şikayet ediyor. İnce ve uzun boylu olduğu tespit edilen adamın yüzündeki maskesinden dolayı kimliğinin tespit edilemediği açıklandı.

Fantezi kostümlü saldırganın kimliği tespit edilemedi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Mirror, yaşananlara geniş yer ayırdı. Mirror’a konuşan bazı görgü tanıkları, “Hava kararınca bir anda önüme çıktı. Üzerindeki lateks tek parçaydı ve yüzünü kapatıyordu. Gözünün üzerinde “x” işareti vardı ve ağzında da gülümseme. Derinden nefes alıyor ve hırlıyordu. Daha sonra elleriyle cinsel organını ellemeye başladı” dedi.

Yaşananlardan çok etkilendiğini söyleyen bir kadın polise ihbarda bulunduğunu söyledi. Genç kadın, “Adamı ittirerek ve çığlık atarak yolumu açtım. Onu ittirince koşmaya başladı ve daha sonra ben de kaçtım. Ne zaman gözümü kapasam onun suratını görüyorum. Çok korkuyorum” dedi.

Bölgede yaşayanların ihbarının artması üzerine polis devreye girdi. Güvenlik güçleri özel eğitimli köpek ve helikopterlerle bölgeyi tarasa da henüz saldırganı yakalayamadı.

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