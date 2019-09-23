Son dakika… Ünlü oyuncudan acı haber

‘Kill Bill’in ikinci filminde rol alan Haig, Rob Zombie’nin ‘The Devil’s Rejects’ ve ‘House of 1000 Corpses’ filmlerinde katil palyaço karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Eşi Suzie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Haig’in cumartesi günü öldüğünü duyurdu.

Sid Haig’in elini tutarken çekilen bir fotoğrafı paylaşan Suzie mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumartesi günü, 21 Eylül 2019’da, ışığım, kalbim, gerçek aşkım ve kralım, ruhumun diğer yanı Sidney bu alemden ötekine göçtü.”

Sid Haig, aktörlüğün dışında yapımcılıkla ve müzikle uğraşıyordu.