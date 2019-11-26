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Son dakika… Ünlü yıldızdan bikinili pozlara açıklama geldi: Trump’tan sonra böyle oldum

Kariyerini çıplak, bikinili veya iç çamaşırlı fotoğraflarla kuran ve televizyon programıyla şöhretini perçinleyen Kim Kardashian herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Sosyal medyada eskisi kadar bikinili ve iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşmadığını itiraf eden Kardashian, "ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da buluştuktan sonra böyle oldum" dedi.

Sozcu.com.tr
12:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü yıldızdan bikinili pozlara açıklama geldi: Trump’tan sonra böyle oldum

ABD’li televizyon yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, hayranlarını şaşkına çeviren bir açıklama yaptı… Özellikle sosyal medyadaki fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen 39 yaşındaki yıldız isim “evrim geçirdiğini” söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda sık sık bikinili ve iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşan Kardashian artık bu tür fotoğraflar paylaşmak istemediğini dile getirdi. Kardashian bu ani değişim ile ilgili olarak da, “ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da cezaevlerindeki reformlar ile konuştuktan sonra, bikinili daha az fotoğrafımı sosyal medyada paylaşmaya karar verdim” dedi.

New York Magazine’e konuşan Kim Kardashian, “Artık daha muhafazakar bir yaklaşıma sahibim. Sanırım tonlarca bikinili fotoğrafımın olmasına artık eskisi kadar önem vermiyorum. Artık poz vermek için yaşamıyorum anın tadını çıkarıyorum. Eğer güzel bir kare yakalanırsa harika” ifadesini kullandı.

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