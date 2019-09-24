Tarihi uzay görevine saatler kala ülke bunu tartışıyor: Nasıl namaz kılacak?

4 bin kişi arasından seçilerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk astronotu unvanını alan Hazza El Mansouri'nin ülkesi için de tarihi sayılacak uzay yolculuğu yarın başlıyor. Bir askeri savaş uçağı pilotu olan Mansouri'nin, Kazakistan'dan Rus Soyuz roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor.

Ancak astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir günde 16 gün doğumu ve gün batımına tanıklık etmesi BAE yetkililerini Müslüman olan astronotlarının ibadeti konusunda harekete geçirdi. Ülkenin İslam İşleri Otoritesi, Mansouri için bir ibadet kitapçığı hazırladı. Kurum, Mansouri'ye namaz için Mekke'nin saatini takip etmesini önerdi.

Sputnik’in aktardığına göre namaz kılarken Mekke'ye doğru saf tutmanın gerekliliği de kitapçıkta değerlendirildi. Her 90 dakikada Dünya yörüngesinde turlayan ve yer çekimsiz ortamda bulunan astronotlar için bu durum da önemli bir zorluk teşkil ediyor. Kitapçık, eğer yapabilirse astronotlara Dünya'ya yüzünü dönmesini, ancak bunun çok zor olması halinde herhangi bir yönde ibadet etmesini tavsiye etti.

MALEZYALI ASTRONOT DA YAŞAMIŞTI

Abdest konusuna da kitapçıkta yer verildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda günlük ihtiyaçlar için su bulunduğunu belirten yetkililer, yeterli gelmemesi durumunda su yerine taş veya kum kullanılmasını önerdi. Hazza El Mansouri, Rus kozmonot Oleg Skripochka ve ABD'li astronot Jessica Meir'e katılacak. Mansouri'nin 3 Ekim'de dünyaya dönmesi planlanıyor.

2007 yılında Ramazan ayı esnasında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Malezyalı astronot Şeyh Muzaffer Şükür de benzer bir ikilemde kalmıştı. Şükür'e o dönem ibadet için uzaya fırlatıldığı Kazakistan'ın saatini takip etmesi söylenmişti