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Trump’tan yeni Türkiye hamlesi! Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray’a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

23:42 -
Haberler Dünya
Trump’tan yeni Türkiye hamlesi! Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray’a davet etti

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00’da yapılmasının planlandığı ifade edildi. Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede “Başkan Donald Trump adına… Türkiye hakkında” ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.

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“NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ”

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, “Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık” ifadelerini kullanmıştı.

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KRİTİK BİR AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de “Türkiye’ye yaptırım getirecek misiniz?” şeklindeki bir soruya, “Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz” yanıtını vermişti. Önceki gün Beyaz Saray ve Pentagon’dan yapılan açıklamalarda, S-400’lerden dolayı Türkiye’nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD’nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti.  AA

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