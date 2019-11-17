Türkiye’de evlenen üçüncü sayfa güzeli gözyaşları içinde açıkladı

32 yaşındaki model, ikinci kez tüp bebek tedavisine başladığını açıklamasıyla internet trollerinin saldırısına uğradı.

Instagram’dan bir mesaj paylaşan Sugden, trollerin kendisine “bebek sahibi olmayı hak etmiyorsun” dediğini açıklarken, gözyaşlarına boğuldu.

Instagram’da yaklaşık 450 bin takipçisi bulunan Sugden, internet zorbalarının üçüncü sayfa güzeli geçmişi nedeniyle kendisine bunları söylediğini ifade etti.

İç çamaşırı modelliği yapan Sugden, nisan ayında tüp bebek tedavisi gördüğünü duyurmuştu.

İngiliz güzel, doktorların kendisine 45 yaş üstü bir kadının yumurta sayısına sahip olduğunu ifade etmişti.

Instagram hesabından paylaştığı videoda Sugden, “Tüp bebek çabalarıma ilişkin konuşmak için ortaya atıldım ve bununla ilgili bir blog da açtım. Gerçekten çok sayıda kadına yardımcı oldum” dedi.

Yazdığı bir yazının altındaki bazı yorumların mide bulandırıcı olduğunu söyleyen modeli, “İnsanlar bebek sahibi olmayı hak etmediğimiz, çünkü geçmişte üçüncü sayfa modeli olduğumu, çocuklarımın da zorbalığa maruz kalacağını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.