Uçakta öyle bir şey yaptı ki… Bu kadarına da pes dedirtti!

Bir sosyal medya kullanıcısının uçaktaki klozeti yaladığı görüntüler Twitter’ı birbirine kattı.

Paylaşıldığı andan itibaren 6 milyonu aşkın kez izlenen videoda, kendisini seks işçisi olarak tanıtan ‘Grimiestt’ adlı kullanıcı uçak tuvaletinde görülüyor.

Klozete doğru eğilen kadın, oturma bölümünü boydan boya yalıyor. Videonun altına açıklama da yazan kadın, “Uçak tuvaletini yalıyorum çünkü bu kadar iğrencim” ifadelerini kullandı.

Video paylaşıldıktan sonra infial yaratırken, birçok kullanıcı ilgi çekmek adına yapılan saçmalıklardan bıktıklarını söyledi.

Bir kullanıcı, “Tebrikler tek seferde 1200 hastalığa davetiye çıkardın” derken, bir başkası ise, “Bazen bu uygulamada gördüklerime inanamıyorum, bugünlük bu kadar Twitter yeter” yazdı.