Ünlü müzisyenin kızı 22 yaşında öldü

Maskeli sahne performansıyla metal müzik camiasında kendine özgü bir yer elde eden Slipknot’ın en önemli isimlerinden biri olan Shawn Crahan acı bir haberle sarsıldı. Grubun perküsyonlarından sorumlu olan Crahan, en küçük kızının önceki gece yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Crahan’ın kızı Gabrielle Crahan’ın evinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Crahan ailesi kızlarının ölümü hakkında net bir açıklama yapmadı. Fakat Crahan’ın diğer kızı Alexandria sosyal medya üzerinde spekülasyon yapan kullanıcılara ateş püskürdü. 22 yaşında yaşamını yitiren Crahan’ın uyuşturucudan öldüğü ya da intihar ettiğini iddia eden bazı hayranlarını eleştiren Alexandria, “Gencecik bir insan öldü dolayısıyla dedikodu yapmayı bırakın artık” dedi.