Yaklaşık 110 bin TL maaş ile Sarayda çalışacak temizlikçi aranıyor!

Buckingham Sarayı yeni bir ilan yayımlayarak, Windsor Sarayı'nda çalışacak bir temizlikçi aradıklarını duyurdu. Görevliden, sarayı temiz ve bakımlı tutmasının yanı sıra özel etkinliklere ve davetlere de yardımcı olması bekleniyor.

HAFTADA 30 SAAT 110 BİN TL

Sputnik’teki habere göre ilanda, çalışacak kişide ‘uyum ve birlik ruhu' arandığına da özellikle vurgu yapıldı. Pazartesinden pazara kadar haftada 30 saat çalışmayı gerektiren bu görev için yılda 14 bin 742 sterlin (yaklaşık 110 bin TL) ödeme yapılacak.

Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere kraliyet ailesinin pek çok üyesi, özellikle yaz aylarında yılın belirli haftalarını başkent Londra yakınlarındaki Windsor Sarayı'nda geçiriyor.

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KETUM OLUNMALI

Öte yandan kraliyet mensubu York ailesine uzun yıllar boyunca özel asistanlık yapan James Upsher, Daily Mail gazetesine ‘kraliyet çalışanı olmanın tüyolarını' anlattı.

Upsher'a göre çalışan hızlı ve mükemmel olmalı, kısa kesmeli; İngiliz Milletler Topluluğuna ve Birleşik Krallığa bağlılığını vurgulamalı, toplulukla ortak değerleri paylaştığını göstermeli ve en önemlisi kraliyet ailesi hakkında ketum olmalı.