CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın okullaşma ve çocuk işçiliği verilerini açıkladı. Karabıyık "1 milyon 871 bin çocuk okula gidemiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu Meclis Araştırma önergesi ile çocukların örgün eğitimden ayrılması ve çocuk işçiliğine yönelmesinin önüne geçmek için kalıcı önlemlerin alınmasına yönelik sürekli ve somut önlemlerin alınmasını istedi.

TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde çocukların örgün eğitimden ayrılması ve çocuk işçiliğine yönelmesinin önüne geçmek için kalıcı önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken CHP'li vekil, “4+4+4 uygulaması ile zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının ardından, en az 18 yaşa kadar olan çocukların okulda olmaları gerekiyor; ancak açıklanan verilerden 6-18 yaş çağında bulunan tüm çocukların örgün eğitimde olması gerektiği halde bir kısmının örgün eğitim kapsamında olmadığı görülüyor. TÜİK'in verilerine bakıldığında, 15-19 yaş çağ nüfusumuzun 6 milyon 132 bin olduğu, ne okulda ne istihdamda olmayan birey sayısının ise 15-19 yaş aralığında 419 bini erkek, 641 bini kız toplam 1 milyon 60 bin kişi olması dikkat çekiyor. Ayrıca bu verilerde, 15-19 çağ nüfusundaki 6 milyon 132 bin bireyden 811 bini istihdamda görülüyor. Toplamda bakıldığında 15-19 yaş aralığında 1 milyon 871 bin genç ise eğitimde yer almıyor. Bunun yanı sıra, 15-24 yaş aralığındaki 11 milyon 732 bin kişiden 2 milyon 897 bin genç ise ne okulda ne de istihdamda bulunuyor. Tüm bu rakamlara bakıldığında, çocuk işçi sayısının sürekli arttığı, 12 yıllık zorunlu eğitime rağmen çocukların eğitimde olmadığı bir tablo ortaya çıkıyor” dedi.