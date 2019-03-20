2019 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019-STS Tıp Doktorluğu ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 24 Şubat’ta yapıldı. ÖSYM sınav takviminde iki sınavın açıklanma tarihi olarak 21 Mart 2019’u belirledi. Adaylar merakla sonuçları bekliyor. Açıklama yapılır yapılmaz aşağıda yer alan linkten sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

TUS VE STS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye’de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

Her yıl eylül ve nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM’nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara’da yapılmaktaydı.

Sınav, Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.