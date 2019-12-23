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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı: İşte ATA AÖF sınav giriş yerleri…

Yüzlerce öğrencinin beklediği ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. ATA AÖF final sınavları öncesi sınav giriş belgelerini alacak olanların Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Haberimizde bulunan link aracılılığıyla ATA AÖF sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgelerinizi oluşturabilirsiniz.

13:09 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı: İşte ATA AÖF sınav giriş yerleri…

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi giriş belgeleri yayımlandı. 1. dönem final sınavlarına kısa bir zaman kala ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yoğun ilgi görüyor. Peki ATA AÖF 1. Dönem final sınavları ne zaman? İşte sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri…

ATA AÖF SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF sınav giriş yerleri: ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı!

ATA AÖF SINAV GİRİŞ TARİHİ VE ŞARTLARI

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 94 sınav merkezinde yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

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