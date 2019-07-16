Bekçilik sınav sorularına nereden ulaşılır? Bekçilik sınav soruları ve cevapları için geri sayım başladı!

Bekçilik sınavına katılanlar puanlarını erkenden hesaplamak için bekçilik sınav sorularını ve cevaplarını araştırıyor. Bekçilik sınav soruları ve cevapları bugün yayımlanacak. Peki bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos’ta açıklanacak.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANIYOR

Bekçilik sınavı 13 Temmuz cumartesi günü yapılacak. Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri ise 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Ayrıca unutmayın, eğer sınava itiraz edecekseniz soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmalısınız. Çünkü süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.