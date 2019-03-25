Deprem bölgesinde okullar 3 gün tatil edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Seferberliği toplantısının ardından deprem bölgesi olan Acıpayam ilçesine geçti. Kriz Merkezinden bilgileri alan Bakan Selçuk, daha sonra deremin ağır hasar verdiği, mahalleleri gezip evleri yıkıldıktan sonra çadırda yaşayan depremzedelerle sohbet etti.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR 3 GÜN TATİL

Artçı sarsıntıların devam ettiği Acıpayam ilçesinde okullar 3 gün tatil edildi. Geçen hafta verilen 3 günlük iznin ardından ilçede okullar 27 Mart da dahil olmak üzere 3 gün daha tatil edildi. Bölgede okullardaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.