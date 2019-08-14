DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sonuçları açıklandı ve sıra tercihlere geldi. Lisans programlarına geçmek isteyen adaylar DGS tercihlerinin yapılacağı tarihi bekliyor. Peki DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ÖSYM tercih tarihlerini belirledi mi?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu 10 gün içinde yayınlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tercihler yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

2018 DGS TERCİH KILAVUZU

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, gelecek hafta tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

2019 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS 2019 SORU VE CEVAPLARI

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI