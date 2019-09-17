Halay Mahmut Tuncer’i götürdü, yerine Da Vinci geldi

Halay Tuncer'i kitaptan götürürken, Leonardo Da Vıncı'nin, “Engeller beni ezemez. Kendisini yıldıza şartlamış bir adam fikrini değiştirmez” sözlerinin yer aldığı sayfa kaldı.

Brezilyalı Yazar Paulo Chelho'nun, “Ok ancak geri çekilerek atılır. Hayat seni zorluklarla geri çekiyorsa, seni daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam et” sözleri de kitapta kalmayı başardı. MEB, kitabın okullara gönderilmediğini açıkladı.

Öğrencilere, okutulan ve mantık sorularını içeren bir eğitim kitabında, Türkücü Mahmut Tuncer’in “Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere” sözlerine yer verilmesi sosyal medyada tepki çekmesi üzerine kitabın ikinci baskısından kaldırıldı.İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Hukuk Profesörü Bahadır Erdem’in sosyal medyadaki hesabından, “Çocukların eğitim kitabında boyle saçma sapan şey olmaz. ‘Gerçek değildir, zaytungtur' dedim. Ama maalesef gercekmiş” ifadeleriyle yaptığı paylaşım kısa sürede on binlerce Twitter kullanıcısınca paylaşıldı.

MEB: Okullarda kullanılmıyor

Bumerang Serisi, Türkçe Etkinlik 8'inci sınıf yardımcı ders kitabı olan eğitim metaryaliyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'da bir açıklama yaptı. Bakanlıkça, okullara gönderilen ders kitabı olmayan yayının yardımcı kitap olduğu biildirildi. Bakanlık da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bahzi geçen kitabın okullarda kullanılan bir ders kitabı, eğitim metaryali olmadığı, kitabın piyasada satılan bir yardımcı ders kitabı olduğunu, MEB tarafından okullara dağıtılmadığını da bildirdi. Bakanlık ayrıca Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'nin 37. maddesine göre; MEB tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer metaryallerin, eğitim araçlarının öğrencilere aldırılamayacağının da altı çizildi.

Yayınevi: Mahmut Tuncer'i kaldırdık

Tepki çeken kitabın yayımcısı olan Günay Yayımcılık, da bir açıklama yaparak kitabın okullarda kullanılmadığını bildirdi. Kitabın, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olmadığı belirtilerek, esprili olduğu için böyle bir görsel kullanıldığını ancak gelen tepkiler üzerine bu görselin kitaptan kaldırıldığını ve yeni baskıda kullanılmayacağı belirtildi.

Coelho, “Nişan almaya devam et”

İnternet sitesinden bir açıklama yapan yayınevi, kitabın piyasada satılan yardımcı bir kaynak kitap olduğu ve amaçlarının ise öğrencilerin zorlandıkları bir konuda ilgilerini çekmek olduğu söylenildi. Yayınevi ayrıca kitapta benzer 2 sayfa örneği daha verdi. Brezilyalı Yazar Paulo Coelho’nun, “Ok ancak geri çekilerek atılır. Hayat seni zorluklarla geri çekiyorsa, seni daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam et” sözlerine yer verildi.