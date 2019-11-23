İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB bursu başvurusu için son gün yaklaştı!

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite öğrencilerine eğitim yardımında bulunacaklarını açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru için araştırmalara başladı. Peki 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL eğitim yardımı yapılacak İBB bursu için başvuru nasıl yapılır?

İBB BURS BAŞVURUSU EKRANI

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

İBB’DEN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK EĞİTİM YARDIMININ DETAYLARI

* Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenecek.

* 18 Kasım Pazartesi günü gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular 24 Kasım Pazar günü sona erecek.

* Eğitim Yardımı almak isteyen 25 yaşını aşmamış TC vatandaşı üniversite öğrencisinin; kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet üniversitesinde okuması, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanması, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan ise burs almaması gerekiyor.

*Açık Öğretimde okuyanlar, uzaktan eğitim görenler, üniversite son sınıfta olanlar, yüz kızartıcı bir eylem nedeniyle disiplin cezası alan veya hüküm giyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Eğitim Yardımın gelecek yıl devamı için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden 2,50 olması şartı da aranacak.

*İBB, Eğitim Yardımı verilecek gençler için objektif ve şeffaf bir değerlendirme sistemi hazırladı. Buna göre; öğrencinin ihtiyaç sahibi olma durumunun yanı sıra kendisinde veya ailesinde engellik durumu, aile kişi sayısı, ailedeki öğrenci sayısı, ebeveyn vefatı-boşanma bilgileri gibi kriterler de dikkate alınacak. Başvuranlar arasında puantaj sistemi ile sıralama yapılacak ve dezavantajlılık listesinde ilk 30 bine giren öğrenciler, Eğitim Yardımı almaya hak kazanacak.

*Başvurular, bu kriterlerle 25 Kasım Pazartesi – 26 Kasım Salı tarihlerinde değerlendirilecek. 27 Kasım Çarşamba günü Eğitim Yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi ilan edilecek. Asil listede bulunan öğrenciler belgelerini 28 Kasım Perşembe – 3 Aralık Salı günleri arasında teslim edecek. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından 12 Aralık Perşembe – 13 Aralık Cuma

günleri ilk ödemeler yapılacak.

İBB BURSU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

• Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

• Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

• Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

• KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

• Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek