Kasım tatili için çok kısa süre kaldı! İlk ara tatil ne zaman başlayacak?

Öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına alıştı ve ara tatil tarihlerini bekliyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak çoklu ara tatil dönemi başlıyor. Öğrenciler yılda 4 kez ara tatil yapacak. Peki 2019'da ilk ara tatil ne zaman?

BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİL ÖNCESİ ÖĞRENCİLER KARNE ALACAK MI?

2019 Ara tatil başlangıcı için Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.