KPSS sonuçları açıklanıyor! 2019 KPSS sorgulama sayfası erişime açıldı mı?

KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adaylar bugün açıklanacak ve iki yıl boyunca geçerli olacak olan sonuçlar için bekleyişini sürdürüyor. Uzun süredir sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplayan adaylar bugün sonuçlara kavuşacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek, ardından tercih dönemi başlayacak. KPSS için sorgulama sayfası henüz erişime açılmadı. KPSS sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebileceksiniz.

2019 KPSS SONUÇLARI EKRANI

KPSS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.