KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak? İşte hesaba geçeceği tarih…

Üniversite öğrencilerinin bu sıralar en önemli gündem maddelerinden biri KYK bursları… Geçtiğimiz günlerde KYK burs ve kredi başvurularının sonuçları açıklanmıştı. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler KYK bursları ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Biz de haberimizde KYK bursları ile ilgili merak edilen son ayrıntılara yer verdik. İşte KYK burslarının yatırılacağı tarihe dair detaylar…

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacağı bildirildi.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Yıllık düzende ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplara yatıyor. Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6’sında, 2 olanlar her ayın 7’sinde, 4 olanlar her ayın 8’inde, 6 olanlar her ayın 9’unda, 8 olanlar her ayın 10’unda ücretlerini alabiliyor.

BURS VE KREDİ MİKTARLARI NE KADAR?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.