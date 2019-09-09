KYK ikinci yedek yurt sonuçları açıklandı! e-Devlet KYK sonuçları sorgulama ekranı

Üniversiteler açılmadan önce barınma sorunun çözmek için geçtiğimiz haftalarda binlerce öğrenci ilk kayıt ücretini yatıran öğrenciler kayıtlarını yapmaya başlayacak.Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybediyor. Barınma sorunlarını çözüme kavuşturan adaylar yerleştirildikleri yurt için kayıt işlemlerine başlayacak. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.