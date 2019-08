LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! Lise 2. nakil sonuçları nasıl sorgulanır?

LGS ikinci nakil başvuru süreci 8 Ağustos’ta sona erdi. Yerleşme sonucunda yeniden tercih yapmak isteyen öğrencilerin ikinci nakiller için başvurularını yaptı. 10 Ağustos Cumartesi günü açıklanması beklenen sonuçlar bugün açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sonuçlar sorgulanabilir.

LGS NAKİL SONUÇLARI

NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

⦁ Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler

⦁ Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler

⦁ Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler

⦁ Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar

⦁ İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar

NAKİL TERCİH İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

⦁ Her nakil döneminde öğrenciler her gruptan en fazla 3 okul tercih edebilecekler. Bir başka ifade ile; Yerel yerleştirme için en çok 3, merkezi yerleştirme için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için en çok 3 tercih yapılabilecek.

⦁ Nakil başvuruları süreçlerinde özel okullarda da kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek

⦁ Nakil tercihleri döneminde isteyen öğrenciler “ Mesleki Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecekler

⦁ İstediğiniz okulda boş kontenjan olup olmamasına bakmaksızın tercih yapabilirsiniz.

⦁ İlk yerleştirme döneminde her hangi bir okula yerleşmiş iseniz, nakil tercihleri döneminde istediğiniz okullardan birine yerleşemezseniz daha önceki okulunuzda kayıtlı olmaya devam edersiniz.