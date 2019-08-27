Öğrenci belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? E Devlet öğrenci belgesi sorgulama

Öğrenci belgesi herhangi bir kurumda kayıtlı öğrenci olduğunuzu kanıtlayan belgelerdir. Öğrenci belgesi ile çok çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Öğrencilik hayatınız boyunca çok kez öğrenci işlerinin kapısını bu belge için çalacaksınızdır. Ama vaktiniz kısıtlı ise artık internetten de sorgulama yapabilirsiniz. E Devlet Öğrenci Belgesi Sorgulama, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı üniversitelerde okuyan öğrencilerin öğrenci belgelerini alabilecekleri bir hizmettir. E Devlet üzerinden öğrenci bilgilerinizi görüntüleyebilir ve barkodlu Öğrenci belgenizi oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? İşte, öğrenci belgesi sorgulama işlemi…

ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Öğrenci Belgesi Sorgulama” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan sayfada kişisel bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.

ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA

E DEVLET’TE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA BAĞLI HİZMETLER NELERDİR?

– Üniversite E-Kayıt

– Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama

– Öğrenci Belgesi Sorgulama

– Öğrenci Belgesi Doğrulama

– Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama

– Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama

– Çağrı Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama