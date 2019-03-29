Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihi

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapmayı planlayanları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından sözleşmeli öğretmen başvuru sayfası, sürecin start vermesiyle birlikte erişime açıldı. 20 bin öğretmen alımı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından daha önce duyurusu yapılan başvurular başladı. Peki ilkatama üzerinden başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.

Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 26 Mart 2019 ve 1 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Sözleşmeli Öğretmen başvuruları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden açılan sayfadan yapılıyor. Yukarıda belirttiğimiz şartlara uygun adayların başvuru için MEB’in internet sitesi üzerinden yayınlanan sayfadaki formu eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor.