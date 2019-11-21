VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş… VGM burs sonuçları ne zaman?

Binlerce öğrenci Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için detayları sorguluyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin başvurduğu VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları merakla bekleniyor. İşte VGM burs sonuçları hakkında merak edilenler…

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN?

VGM bursu, aylık 250 liralık maddi destek sağlayacak. YURTKUR'un açıkladığı sonuçların ardından VGM bursları sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz senelerde başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçları, açıklandığı andan itibaren sitemizde olacak.

VGM BURSLARI NASIL VERİLECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.