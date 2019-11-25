VGM burs sonuçları sorgulama: VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı!

VGM tarafından verilen burslara yapılan başvuruların sonuçları belli oldu. VGM ortaöğretim burs başvuru sonucunuzu öğrenmek için haberimizdeki linke tıklayıp açılan sayfada T.C kimlik numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN?

VGM bursu, aylık 250 liralık maddi destek sağlayacak. YURTKUR’un açıkladığı sonuçların ardından VGM bursları sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz senelerde başvurular 3 ay sonra açıklandı. VGM burs sonuçları, açıklandığı andan itibaren sitemizde olacak.